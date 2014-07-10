Мін’юст проситиме Раду Європи визнати льотчицю Савченко заручницею Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу щодо ситуації з дотриманням прав людини у Криму.

"Ми зараз включилися у цей процес з МЗС. МЗС зараз працює на дипломатичному рівні, а ми, зі свого боку, почали готувати відповідну заяву до Ради Європи... щоб визнали, що вона - заручник і що до неї застосовуються нелюдські умови... Далі вимога до Росії - видати цю людину", - заявив Петренко.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії і була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.

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За даними ЗМІ, суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.

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За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, Україна шукає для Савченко російського адвоката.

«Росія надала можливість Надії Савченко мати державного адвоката. Для нас це все одно проблема, у нас немає довіри, і ми тепер намагаємося знайти відомого російського адвоката, який зможе захищати Надію на судовому процесі. Це критичне питання», - сказав Клімкін.