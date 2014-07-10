За фактом незаконного позбавлення волі Надії Савченко відкрито кримінальне провадження

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Слідство проводиться Сватівським райвідділом ГУМВС України в Луганській області. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі у Воронежі.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії і була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.

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За даними ЗМІ, суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.

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За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, Україна шукає для Савченко російського адвоката. «Росія надала можливість Надії Савченко мати державного адвоката. Для нас це все одно проблема, у нас немає довіри, і ми тепер намагаємося знайти відомого російського адвоката, який зможе захищати Надію на судовому процесі. Це критичне питання», - сказав Клімкін.