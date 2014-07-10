Лук'яненко вважає хорошим знаком відновлення справи щодо вбивства Гонгадзе

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив депутат Верховної Ради минулих скликань, український політик і дисидент Левко Лук'яненко.

"Я думаю, що це дуже добре, тому що справа про вбивство Гонгадзе не була розслідувана. Тодішній прокурор Потебенько робив все для того, щоб затягнути розслідування. Крім того, до цих справ можна також віднести і вбивство міністра внутрішніх справ та інші злочини, до яких Кучма має причетність", - сказав Лук'яненко.

До цих же справа, на думку депутата, можна віднести і зловживання Кучмою службовим становищем та хабарництво. "Будь-які злочини, вчинені протягом 23 років незалежності України, повинні розслідуватися. Рішення по ним надалі має приймати суд, а у Президента є право помилувати того, чи іншого винного", - підкреслив Лук'яненко.

За словами політика, саме зараз, коли Україна повинна почати перебудовувати всю державну машину, і треба було відновлювати це розслідування.

"Час для розслідування справи проти Кучми вибрано дуже вдало", - сказав депутат.

Як раніше повідомлялося, ГПУ 9 липня прийняла рішення відновити розслідування багатьох резонансних справ минулих років, у тому числі і справа про вбивство Георгія Гонгадзе, причетність до якого приписували другому президентові України Леоніду Кучмі.