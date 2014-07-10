Росія заявляє, що українські силовики нібито обстріляли її територію

Як повідомляє сайт МЗС РФ, в заяві сказано, що «10 липня в результаті дій українських силовиків з артилерії було знов обстріляно російський пункт пропуску на російсько-українському кордоні «Гуково». «В той момент у районі КПП перебувало близько 230 біженців з території України. Тільки завдяки щасливому випадку жертв немає. Біженців евакуйовано в безпечне місце», - стверджують в МЗС РФ.

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«Дії української сторони є грубим порушенням основоположних принципів міжнародного права. Російська сторона заявляє українській стороні рішучий протест і вимагає припинити обстріл російської території», - сказано в заяві.

При цьому в МЗС РФ наголошують: «У разі подальшого повторення подібних випадків вся відповідальність за їх наслідки ляже на київську владу».

Нагадаємо, Росія під виглядом гуманітарної допомоги перекидає на схід України бойовиків, озброєння і техніку.

«Під виглядом гуманітарної допомоги РФ постачає через кордон зброю і боєприпаси. Також Росія продовжує поповнювати лави терористів з бойовиками”, - сказав секретар РНБО Андрій Парубій.