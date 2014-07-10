Шість російських вертольотів знову порушили український кордон - РНБО
12:59, 10 липня 2014Політика
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Шість російських гелікоптерів порушили повітряний простір України, залетівши на територію України на відстань 4 км.
Російські вертольоти порушили повітряний кордон України / Міноборони Росії
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожРНБО: Три військові гелікоптери Росії порушили повітряний простір України«Продовжуються відверті провокації на кордоні з боку РФ. В районі населеного пункту Іллічівка наші прикордонники зафіксували заліт на територію України на глибину до 4 км шести вертольотів РФ, які згодом повернулися назад», - заявив він.
«Після перевірки району прикордонники виявили підготовлені мінометні позиції та предмети військової амуніції», - додав він.
Раніше в РНБО обіцяли відкривати вогонь по російській авіації у разі порушення кордону.
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