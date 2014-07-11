РНБО пояснила, чому військові не знищують російські вертольоти, які порушують кордон України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.Читайте такожРНБО: Україна збиватиме російські вертольоти, якщо вони знову перетнуть кордон

“Справа в тому, що мова про те, що збивати чи не збивати (вертольоти — УНІАН) - це компетенція Збройних сил — у них є відповідні засоби, прикордонники таких засобів не мають, але інформацію про перетин фіксують та передають до Збройних сил... Ми розуміємо, що Збройні сили РФ роблять все, щоб розв'язати відкритий прямий конфлікт і вдаються до провокацій. Ми на них поки не піддаємось — якщо ми бачимо, що вони (вертольоти) не лягають на бойовий курс з метою атаки наших позицій”, - сказав Лисенко.Читайте такожШість російських вертольотів знову порушили український кордон - РНБО

При цьому Лисенко додав, що вчора 8 російських вертольотів заглибились на територію України на 4 км, але потім розвернулися і полетіли у зворотньому напрямку.

Також він зазначив, що жоден літак з боку РФ повітряний простір України не перетинав.