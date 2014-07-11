РНБО пояснила, чому військові не знищують російські вертольоти, які порушують кордон України
У Раді національної безпеки та оборони заявляють, що українська військова авіація не знищує російські військові вертольоти, що регулярно незаконно перетинають кордон, оскільки ті не атакують позиції сил антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.Читайте такожРНБО: Україна збиватиме російські вертольоти, якщо вони знову перетнуть кордон
“Справа в тому, що мова про те, що збивати чи не збивати (вертольоти — УНІАН) - це компетенція Збройних сил — у них є відповідні засоби, прикордонники таких засобів не мають, але інформацію про перетин фіксують та передають до Збройних сил... Ми розуміємо, що Збройні сили РФ роблять все, щоб розв'язати відкритий прямий конфлікт і вдаються до провокацій. Ми на них поки не піддаємось — якщо ми бачимо, що вони (вертольоти) не лягають на бойовий курс з метою атаки наших позицій”, - сказав Лисенко.Читайте такожШість російських вертольотів знову порушили український кордон - РНБО
При цьому Лисенко додав, що вчора 8 російських вертольотів заглибились на територію України на 4 км, але потім розвернулися і полетіли у зворотньому напрямку.
Також він зазначив, що жоден літак з боку РФ повітряний простір України не перетинав.