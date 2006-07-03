Чому Янукович не прийшов на зустріч з коаліцією - версія Регіонів

Фракція Партії регіонів не вважала доцільною присутність лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА на першому етапі проведення круглого столу влади та опозиції, сказав журналістам член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Партія регіонів і її фракція вирішили, що на першому етапі зустрічі мають працювати експерти. При цьому мали б бути представлені позиції політичних сил та опрацьовано відповідний документ. Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що після цього до круглого столу підключилися б лідери фракцій Верховної Ради і було б знайдено остаточне рішення.

Як наголосив Т.ЧОРНОВІЛ, представництво на круглому столі від фракцій не обумовлювалося, не ставилася умова про те, що політичні сили обов’язково мають представляти лідери.

За його словами, за рішенням Партії регіонів та її фракції у парламенті брати участь у круглому столі було доручено народним депутатам Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ, Євгену КУШНАРЬОВУ, Олені ЛУКАШ та Т.ЧОРНОВОЛУ, які мали усі представницькі повноваження і були готові висловити свою позицію.

Т.ЧОРНОВІЛ підкреслив, що члени його фракції не бачили доцільності в участі В.ЯНУКОВИЧА «на старті цих розмов, на старті круглого столу». За його словами, фракція вважає доцільною його участь “на кінцевій стадії”.

Він зазначив, що “Наша Україна”, БЮТ та СПУ не представили свою позицію щодо ситуації, яка склалася у Верховній Раді. За словами депутата, він вважає «дещо некоректним» визначення з боку представників «Нашої України», БЮТ та СПУ, яке саме представництво має бути на круглому столі.

Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що фракція Партії регіонів готова працювати на рівні експертних груп, Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України відмовилися брати участь у роботі круглого столу в зв’язку з відсутністю лідера фракції Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА.

Перед цим фракція КПУ заявила, що не братиме участі у круглому столі. На думку комуністів, зараз відбувається боротьба за владу, за портфелі, і тому вони не хочуть брати в цьому участі.

За словами депутата від БЮТ Миколи ТОМЕНКА, «втрачає будь-який сенс» проведення круглого столу без участі керівництва фракції Партії регіонів.