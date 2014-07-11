У Краматорську розібрали барикади й практично відновили життєдіяльність міста

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні зазначили, що в Краматорську над усіма адміністративними будівлями міста встановлено українські прапори. Також у місті вже прибрали сміття, вибите скло, згорілі автомобілі й бетонні блоки, розібрали всі барикади.

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"У Краматорську запрацювало казначейство, відновлено роботу банків. Відновлено й рух міського транспорту. Незважаючи на те, що під час окупації парк маршрутних таксі значно постраждав: було угнано й спалено багато автомобілів, зараз не відчувається дефіциту в одиницях транспортних засобів, рух на всіх маршрутах відновлено", - запевнили в ОДА.

Зокрема, відновив роботу й електротранспорт – на маршрути вийшли тролейбуси та трамваї.

Разом із тим, в ОДА зазначили, що в Краматорську існує проблема з подачею води, проте й вона вирішується, допомагають приватні підприємці, на територіях міських шкіл організовано 27 пунктів роздачі води.

У міськраді створено робочу групу, яка фіксує руйнування об'єктів унаслідок проведення АТО. Так, під час обстрілу постраждали будови соціального призначення, приватні домоволодіння й торгові будівлі. Всім жителям, чиї будинки постраждали, буде надано допомогу у відновленні та ремонті приміщень, зазначили в ОДА.