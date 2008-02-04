Ющенко скасував свій указ про призначення Юрси начальником обласного управління СБУ
13:35, 04 лютого 2008Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій указ від 10 січня 2008 року №6 про призначення Михайла ЮРСИ начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.
Про це йдеться в указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.
Як повідомляв УНІАН, 10 січня В.ЮЩЕНКО звільнив Віктора КОБИЛЬЧАКА з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області і призначив на цю посаду М.ЮРСУ.
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