Ющенко скасував свій указ про призначення Юрси начальником обласного управління СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій указ від 10 січня 2008 року №6 про призначення Михайла ЮРСИ начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Про це йдеться в указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня В.ЮЩЕНКО звільнив Віктора КОБИЛЬЧАКА з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області і призначив на цю посаду М.ЮРСУ.