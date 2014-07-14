Найбільш складною ситуація залишається у Донецьку, Луганську та Лисичанську - РНБО

13:31, 14 липня 2014
Політика
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У РНБО зазначають, що бойовики продовжують залякувати місцеве населення і займаються мародерством.

REUTERS

Найбільш складною ситуація залишається у Донецьку, Луганську та Лисичанську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, бойовики продовжують залякувати місцеве населення і займаються мародерством.

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