Ніч в Донецьку пройшла відносно спокійно, обстановка лишається напруженою

Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради.

"Над містом бушувала гроза, і багато жителів помилково приймали гуркіт грому і спалахи блискавок за залпи і вибухи", - наголошується в заяві.

З-за грози вночі сталося автоматичне відключення двох підстанцій в Пролетарському районі, які обслуговують частина будинків по вул. Прожекторная і вул.щетиніна. На даний момент одна підстанція вже підключена, роботи на другий тривають.

Читайте такожЗа ніч військові в зоні АТО відбили низку атак терористів

Громадський транспорт працює в штатному режимі.

Станом на 9.00 14 липня обстановка в місті стабільно напружена, в районах - тихо.

Як повідомляв УНІАН, вночі на Луганщині терористи обстріляли блокпост, а бійці АТО в районі Зеленопілля знищили два автомобілі з бойовиками.