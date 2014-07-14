Ніч в Донецьку пройшла відносно спокійно, обстановка лишається напруженою
Ніч з 13 на 14 липня пройшла відносно спокійно.
Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради.
"Над містом бушувала гроза, і багато жителів помилково приймали гуркіт грому і спалахи блискавок за залпи і вибухи", - наголошується в заяві.
З-за грози вночі сталося автоматичне відключення двох підстанцій в Пролетарському районі, які обслуговують частина будинків по вул. Прожекторная і вул.щетиніна. На даний момент одна підстанція вже підключена, роботи на другий тривають.
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Громадський транспорт працює в штатному режимі.
Станом на 9.00 14 липня обстановка в місті стабільно напружена, в районах - тихо.
Як повідомляв УНІАН, вночі на Луганщині терористи обстріляли блокпост, а бійці АТО в районі Зеленопілля знищили два автомобілі з бойовиками.