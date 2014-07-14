РНБО: Україна – на порозі широкомасштабної війни з Росією

Про це повідомив заступник секретаря РНБО, колишній міністр оборони Михайло Коваль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.

"На жаль, Україна, як ніколи, стоїть на порозі широкомасштабної агресії з боку нашого північного сусіда. Дійсно зараз на кордонах України розташовані російські війська, найбільш потужне угрупування розташоване в анексованому Криму – 22 тисячі військових Збройних сил Росії", - сказав він.

"На наших кордонах, починаючи від Чернігова до Новоазовська, також на чотирьох напрямах розташовані російські з'єднання та частини", - додав Коваль

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Як повідомляв УНІАН, очевидці повідомили про те, що в Луганській області в Краснодонському районі сьогодні, 14 липня, близько 12.30, був збитий проросійськими бойовиками український літак, льотчик катапультувався.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що в Луганській області терористи збили військово-транспортний літак Ан-26. Він також додав: «У мене є інформація тільки про те, що два члени екіпажа викинулися з парашутами». «Про деталі знають в Збройних силах. Це їх літак», - зазначив Геращенко.

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На брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко у свою чергу повідомив, що збитий сьогодні у Луганській області військово-транспортний літак Ан-26 не міг бути уражений із переносного зенітно-ракетного комплексу, які є на озброєнні терористів.

За його словами, літак було підбито на висоті 6,5 тис. м. “Жоден переносний зенітно-ракетний комплекс, який є сьогодні на озброєнні у терористів, на цій висоті не може уразити літак”, - зазначив Лисенко і пояснив, Ан-26 був збитий іншою, більш потужною зброєю, яка була застосована, вірогідно, з території РФ.

З огляду на дані, передані українськими льотчиками, що вийшли на зв’язок, розглядаються дві версії: постріл було здійснено із сучасного наземного ракетно-гарматного комплексу “Панцир” або самонавідною ракетою Х-24 класу «повітря-повітря» з російського літака, який міг бути піднятий у повітря з аеродрому Мілерове у Ростовській області Росії.

Відповідаючи на запитання, Лисенко зазначив, що в літаку, крім 7 членів екіпажу, пасажирів не було, була лише одна супроводжуюча вантаж особа.

Станом на 18.15 відомо про долю двох членів екіпажу збитого сьогодні літака Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26.