Яценюк: У Путіна є чітке завдання - знищити Україну, але він прорахувався

Виступаючи на нараді в Державній фіскальній службі України, Яценюк підкреслив, що зараз необхідно фінансувати армію й оборону, йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

«Хтось зараз почав називати це гібридною війною, хтось – прихованою. Але вбивають наших військовослужбовців, терористи вбивають мирних громадян і вбивають країну. Вбивають тільки тому, що ми з вами сказали: ми – вільні люди і вільна держава, ми хочемо рухатись до Європи», - заявив прем'єр-міністр України.

«У Путіна було і є чітке завдання – знищити Україну, відновити свій вплив на пострадянському просторі. Йому не вдалося зреалізувати цей план так, як вони хотіли. Вони прорахувалися по Донецьку, Луганську, Одесі, Харкову, Миколаєву, Херсону. Він (президент РФ Володимир Путін. – Ред.) прорахувався. Аплодисментів російським триколорам не було», - сказав Арсеній Яценюк.

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Однак це, за словами глави уряду, «не означає, що російський президент зупинився».

«Тепер їхній план з політичної дестабілізації, сепаратистської ідеології змінився на соціальну і економічну дестабілізацію. Ті самі, які брали участь в мітингах за «Новоросію», вже починають розказувати про пенсії й зарплати. Це ті самі особи - агентура ФСБ, яка була сюди заслана десятки років тому», - повідомив Арсеній Яценюк.