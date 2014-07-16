У Слов’янську виявили заміновані звалища тіл терористів
12:59, 16 липня 2014Політика
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Після звільненні Слов’янська було виявлено могильники бойовиків.
REUTERS
Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV.
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"У Слов’янську виявлені звалища сотен тіл бойовиків, як були покинуті і присипані землею", - сказав Андрій Лисенко.
Він також додав, що деякі з таких могильників терористи навмисне замінували.
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