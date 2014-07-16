У Слов’янську виявили заміновані звалища тіл терористів

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV.

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"У Слов’янську виявлені звалища сотен тіл бойовиків, як були покинуті і присипані землею", - сказав Андрій Лисенко.

Він також додав, що деякі з таких могильників терористи навмисне замінували.