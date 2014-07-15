Проти заступника мера Слов’янська порушено кримінальну справу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Самсонову інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України.

Затриманого доставлено до міськвідділу міліції для дачі свідчень. Повідомляється, що йому поставлять питання щодо самовільного захоплення приміщень, сепаратизму і поваленню влади.

Читайте такожЕкс-мерові Слов'янська Штепі оголошено про підозру, її будуть тримати під вартою

Як повідомляв УНІАН, Самсонова було затримано сьогодні на нараді міністра МВС України Арсена Авакова з активом міста Слов'янська.