Російський омбудсман взяла під контроль справу Сенцова і Кольченка

Про це повідомляє сайт російського омбудсмана.

Як йдеться у повідомленні, скарг на утримання в СІЗО Сенцов і Кольченко не висували.

"Під час обходу камер ізолятора і бесід з затриманими особами було встановлено, що скарг з їхнього боку на застосування тортур у СІЗО-2 і незадовільні умови утримання немає", - повідомляється на сайті.

В той же час, Олег Сенцов поскаржився Памфіловій на застосування до нього тортур у Сімферополі відразу після викрадення 10 травня.

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У повідомленні вказується, що "Уповноважений висловила зауваження керівництву СІЗО-2 про неприпустимість утримання в одній камері осіб, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності з особами, що раніше реально відбували покарання у вигляді позбавлення волі".

Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній були викрадені російським ФСБ в Криму на початку травня, після чого вивезені в Росію.