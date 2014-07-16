Російський омбудсман взяла під контроль справу Сенцова і Кольченка
Уповноважена з прав людини в Росії Елла Памфілова відвідала в Москві СІЗО, де утримують викрадених ФСБ з Криму громадян України Олега Сенцова і Олександра Кольченка.
Про це повідомляє сайт російського омбудсмана.
Як йдеться у повідомленні, скарг на утримання в СІЗО Сенцов і Кольченко не висували.
"Під час обходу камер ізолятора і бесід з затриманими особами було встановлено, що скарг з їхнього боку на застосування тортур у СІЗО-2 і незадовільні умови утримання немає", - повідомляється на сайті.
В той же час, Олег Сенцов поскаржився Памфіловій на застосування до нього тортур у Сімферополі відразу після викрадення 10 травня.
Читайте такожКримчанина Сенцова автоматично записали в громадяни Росії - омбудсменТакож Сенцов подав звернення на ім'я Памфілової з проханням про сприяння в підтвердженні його українського громадянства.
У повідомленні вказується, що "Уповноважений висловила зауваження керівництву СІЗО-2 про неприпустимість утримання в одній камері осіб, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності з особами, що раніше реально відбували покарання у вигляді позбавлення волі".
Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній були викрадені російським ФСБ в Криму на початку травня, після чого вивезені в Росію.