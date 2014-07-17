Україна, Молдова і Грузія отримають статус союзників США без членства в НАТО - ЗМІ

Проект передано профільної комісії для підготовки до прийняття в остаточному читанні, передає Еспресо.TV.

Проект передбачає надання статусу союзника, без членства в НАТО, на період, протягом якого кожна з цих країн буде відповідати заданим критеріям, з метою передачі або потенційної передачі систем оборони або послуг оборони. Проект рекомендує президенту США Бараку Обама збільшити взаємодію Збройних сил США з збройними силами України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Косово, Македонії, Чорногорії та Сербії, і посилити допомогу Сполучених Штатів і НАТО в забезпеченні безпеки цих країн.

Читайте такожОбама затвердив нові санкції проти Росії

Крім того, проект передбачає внесення змін до Закону про природний газ з метою застосування екстреної процедури затвердження експорту природного газу членам Світової організації торгівлі, і закликає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Агентство з торгівлі та розвитку, Корпорацію приватних міжнародних інвестицій (OPIC) і Групу Світового банку підтримати надання підтримки Україні, Грузії та Молдові з метою експлуатації запасів природного газу, нафти і розвиток альтернативних джерел енергії.

Документ забороняє всім федеральним відомствам і установам робити які-небудь дії з метою визнання суверенітету Російської Федерації над Кримом або надання будь-якої іншої підтримки незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Крім того, рекомендує держсекретареві зміцнити демократичні інститути, незалежні ЗМІ, політичні та неурядові організації держав колишнього Радянського Cоюза та активізувати освітній і культурний обмін з державами колишнього Радянського Cоюза.