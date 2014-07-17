Ескалація ситуації на Донбасі може призвести до війни глобальнішого масштабу - експерт

Таку думку висловив представник громадської організації «Офіцерський корпус» Олександр Пастушенко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Коли ведеться щонайбрутальніша війна, цинічні речі, які відбуваються там (на сході), говорити про те, що діє якесь право, щонайменше, некоректно. Ми вважаємо, що в даний час практично іде війна, неоголошена війна, а може вже й оголошена. Сьогодні відбувається протистояння на території України, практично - протистояння між Заходом і Сходом, ми виявились посередині.

То ж давайте пригадаємо історію: практично всі світові війни проходили на території України. Ось 1 серпня – дата, коли почалася Перша світова війна, вона проходила на території України, Друга світова також проходила на території України», - відзначив він.

На думку Пастушенка, на сьогодні «ми стоїмо на порозі страшних подій, якщо ми дозволимо допустити ескалацію ситуації».