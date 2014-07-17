Блокпост Нацгвардії зафіксував звідки збили Боїнг-777 і його падіння - ЗМІ

Про це Еспресо.TV повідомило джерело у Міністерстві оборони.

За інформацією, гвардійці зафіксували, що літак було збито з території міста Сніжного, а впав Боїнг вже на території Тореза. Відповідні факти передані до оборонного відомства.

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Нагадаємо, сьогодні літак Боїнг-777 малазійських авіаліній збили терористи в районі міста Торез Донецької області. Загинуло 295 людей, серед яких 80 дітей.