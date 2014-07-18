За добу бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО, 3 військових загинули

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно 19 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України у районах населених пунктів Луганськ, Капітанове, Червонопартизанськ, Маринівка, Смолянінове, Муратове, Розкішне, Кутейнікове, Розівка, Авдіївка, Іллівка, Максимільянівка, Дмитрівка, Нова Надєжда, а також Луганський аеропорт», - сказав він.

Читайте такожНа Луганщині терористи обстрілюють Рубіжне«Внаслідок ведення бойових дій за останню добу загинуло двоє військовослужбовців Збройних сил України та один військовослужбовець Національної гвардії, 25 отримали поранення. Поранені доставлені у медичні заклади, їм надана необхідна медична допомога», - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні силам АТО вдалося перегрупуватись і просунутись на 10-15 км вглиб території, яку контролюють бойовики.