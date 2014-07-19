ОБСЄ: Бойовики заважають спостерігачам працювати на місці катастрофи "Боїнга"

Про це в п'ятницю, 18 липня, заявив по телефону агентству Reuters представник Швейцарії при ОБСЄ Томас Гремінгер, повідомляє Deutsche Welle.

"Вони не отримали того рівня доступу, на який розраховували, - повідомив він. - У них немає тієї свободи пересування, яка необхідна для виконання їх роботи. Місце аварії не опечатано".

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За словами Гремінгера, команда з 17 спостерігачів провела на місці трагедії трохи більше години і зараз направляється назад у Донецьк. Посол Швейцарії в ОБСЄ повідомив, що група спробує отримати повний доступ до місця аварії 19 липня.

У своєму мікроблозі в соцмережі Twitter ОБСЄ спростувала інформацію про те, що у бік спостерігачів стріляли, коли вони оглядали місце події. Всього для розслідування обставин катастрофи "Боїнга-777" в Донецьк прибули 30 експертів ОБСЄ.