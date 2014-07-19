Британія: впевненість у тому, що Boeing збили сепаратисти, зростає

"Ми вважаємо, що, доки переконлива інформація не доведе протилежне, рейс MH17, найімовірніше, був збитий ракетою сепаратистів", - сказав представник пана Камерона, передає BBC Україна.

У катастрофі літака загинули десятеро британських громадян, нагадали в британському уряді.

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Раніше у п'ятницю президент США Барак Обама заявив, що ракета, якою був збитий малайзійський літак, була випущена з підконтрольної проросійським сепаратистам території.

Сепаратисти заперечують свою причетність до трагедії.