ЄС оприлюднив критерії, якими розширив другу фазу санкцій проти РФ через ситуацію в Україні

Європейський Союз опублікував нові критерії, які розширюють дію другої фази санкцій проти Росії через ситуацію в Україні.

Відповідні критерії опубліковані сьогодні в Офіційному журналі ЄС.

Зокрема, будуть заморожені рахунки юридичних осіб, які надають матеріальну чи фінансову підтримку діям, які загрожують територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Під дію санкцій також підпадають фізичні особи, відповідальні за дії чи політику, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України або стабільності в Україні, які активно підтримують або здійснюють такі дії чи політику або чинять перешкоди діям міжнародних організацій в Україні, і пов`язані з ними фізичні і юридичні особи або органи.

Також ЄС розширив санкції на фізичні та юридичні особи або органи, які матеріально чи фінансово підтримують дії, що підривають або загрожують територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, або фізичні і юридичні особи та органи Криму або Севастополя, чия власність була передана в порушення українського законодавства, або фізичні та юридичні особи та органи, які сприяли такій передачі.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили персональні санкції стосовно осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Проте РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

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16 липня Європейська Рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська Рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення ”чорного списку” для Росії і України.

Того ж дня президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні, зокрема обмеження введені щодо російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового та енергетичного комплексів.