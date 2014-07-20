Українська авіація завдала удару по бойовиках в районі Суходільська - Права справа

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов. За його словами, цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

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«В центральній, історичній частині Луганська є значні руйнування, є попадання в інститут культури, гуртожитки університету ім. Даля. Також зараз горять гаражі за магазином «Абсолют» в центрі міста», - сказав Снєгирьов.