Українська авіація завдала удару по бойовиках в районі Суходільська - Права справа

17:44, 20 липня 2014
Політика
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Українська авіація завдала удару по місцях концентрації бойовиків в районі міста Суходільська Луганської області.

Українська авіація завдала удару по бойовиках

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов. За його словами, цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

Читайте такожКерівництво "ЛНР" покинуло Луганськ, місто контролюють польові командири - Права справаРаніше Снєгірьов повідомив, що бойовики продовжують вести мінометний і артилерійський обстріл Луганська.

«В центральній, історичній частині Луганська є значні руйнування, є попадання в інститут культури, гуртожитки університету ім. Даля. Також зараз горять гаражі за магазином «Абсолют» в центрі міста», - сказав Снєгирьов.

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