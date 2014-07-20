Порошенко та Меркель вважають ключовим завданням боротьби з тероризмом припинити поставки зброї з Росії
Україна разом з міжнародним співтовариством має дати рішучу відсіч міжнародному тероризму та зупинити тих, хто направляв терористів, забезпечував їх зброєю і продовжує їх підтримувати.
На цьому наголосив президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомили УНІАН у прес-службі голови держави.
«Факти мародерства, крадіжок кредитних карток, особистих речей, те як терористи поводяться з тілами загиблих, виходить за рамки людської моралі», - підкреслив Порошенко.
Читайте такожЗнайдено 219 тіл загиблих пасажирів Боїнга-777 - ГройсманУ свою чергу німецький канцлер підтвердила, що такі дії є неприпустимими.
Співрозмовники погодились, що припинення постачання терористам важкої техніки та зброї через російсько-український кордон є ключовим завданням. А режим моніторингу і верифікації під контролем ОБСЄ як на пунктах пропуску, так і вздовж кордону є критично важливим.
Порошенко та Меркель домовились і надалі перебувати в прямому контакті для координації дій.