Кернес підозрює Авакова і Балуту в причетності до замаху на своє життя

В інтерв’ю радіо "Свобода" Геннадій Кернес заявив, що про свої підозри повідомив слідчим. "Я їм сказав, кого я підозрюю, тобто Арсена Авакова і назвав Ігоря Балуту. Я вірю у ту скриньку "Фейсбуку", що була зламана, де було їхнє листування. На сьогоднішній день я можу констатувати, як факт, що слідство – це імітація, а не слідство. Тобто вся ця справа, вже стільки пройшло часу – з травня, а вже липень, а досі в процесі. І я навіть не можу зрозуміти, що на сьогодні вже зроблено в цій справі", - сказав мер Харкова, відкинувши при цьому російський слід у замаху.

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"Вважаю, що коли ви у мене запитуєте про так званий "російський слід", то я навіть не хочу говорити про російський слід, тому що не можу зрозуміти, навіщо вам це треба", - наголосив Геннадій Кернес.

Також він повідомив, що не виключає звернення до європейського суду, якщо українські правоохоронні органи не знайдуть справжніх винуватців замаху.

Сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв’ю радіо "Свобода" спростував причетність до замаху на Геннадія Кернеса. "Мій коментар простий. Чоловіку потрібно лікуватися. І я маю на увазі передусім душевну хворобу", - заявив Арсен Аваков.

Раніше в головному управлінні МВС Харківської області повідомляли, що слідство визначило 2 пріоритетні версії замаху на міського голову Харкова: одна пов'язана з професійною діяльністю, інша – з протидією сепаратистам. При цьому слідчі не відкидають остаточно й інші версії, зокрема – повʼязані з діяльністю самого Геннадія Кернеса і його оточення в комерційній сфері.

Замах на Геннадія Кернеса стався 28 квітня. Наступного дня його перевезли до лікарні в Ізраїлі. За фактом замаху на вбивство Геннадія Кернеса відкрито кримінальне провадження.