Порошенко просить Конгрес США визнати бойовиків на Сході України терористами

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Президент звернувся до Конгресу США із закликом визнати терористами бойовиків та організації, що діють на Сході України, а також всіх, хто їх підтримує. «Це буде важливий жест солідарності, на який ми очікуємо від всього світу», - наголосив Порошенко.

Президент підкреслив, що не можна називати сепаратистами тих, хто вбиває невинних людей, вони – терористи. За його словами, «кожна людина у світі зараз має відчути, наскільки це загрозливо для всіх».

Говорячи про шляхи врегулювання ситуації на Донбасі, йдеться в повідомленні, Президент наголосив, що мають бути використані всі засоби для деескалації, розуміння чого він продемонстрував, запропонувавши мирний план та згодом проголосивши режим одностороннього припинення вогню на 10 днів.

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Глава держави вважає, що у випадку, коли санкції не працюють, є підстави для звернення до Конгресу США про надання Україні для вирішення проблем безпеки спеціального статусу - головного союзника поза блоком НАТО, як Ізраїлю, Австралії та Філіппінам. «Це – загроза для всього світу, це – не конфлікт в Україні. Українська нація зараз єдина, як ніколи, і світ має знайти правильну відповідь на дії терористів», - підкреслив він, говориться в повідомленні.

Президент підкреслив, що реакція всього світу на події з літаком має бути єдиною. Кожна людина, кожна країна, включаючи Росію, мають визначитись – бути з терористами чи зі всім цивілізованим світом.

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Президент жорстко відреагував на твердження російської сторони про те, що поруч з малайзійським літаком міг знаходитись український літак. «Це безвідповідальне та неправдиве твердження», - заявив Порошенко та повідомив, що запропонував експертам з Росії долучитися до міжнародних експертів, які зараз працюють на місці падіння літака.

Натомість, підкреслив Глава держави, є багато доказів того, що Росія підтримує терористів на Сході України.

Порошенко проінформував про «величезні зусилля», які зараз приймаються владою для забезпечення прозорого розслідування обставин трагедії літака. Так, він повідомив про своє рішення проголосити припинення ведення бойових операцій на 40-кілометровій території навколо місця падіння «Боінгу-777» до завершення розслідування, підкреслюється в повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, потяг з тілами загиблих внаслідок трагедії літака «Малайзійських авіаліній» розпочав рух у напрямку Харкова через Донецьк.

Про це доповів президенту України Петру Порошенку голова державної комісії з розслідування причин катастрофи літака «Боїнг-777», віце-прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Порошенко віддав наказ Збройним Силам вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки руху потяга до місця призначення.