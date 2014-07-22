У Криму спалили дачний будинок архієпископа УПЦ КП

Про це сам владика Климент повідомив виданню Крим.Реалії.

Сам архієпископ ще не був на місці події. «Мені зателефонували, сказали, що там згоріло все, залишився тільки залізний дах», – сказав він.

Поруч із цим будинком розташований храм на честь Преображення Господнього УПЦ Київського патріархату. Ця територія є приватною власністю владики Климента.

Читайте такожНа Донеччині знайшли могилу закатованих священиків – МВС«Справа в тому, що Україна свого часу теж не особливо допомагала Київському патріархату. Нам відмовляли у виділенні ділянок для будівництва церков, тому ми – священики – оформляли землю на себе і будували на ній храми і житло для священиків. Таким чином, виходили з цієї ситуації », – розповів він.

Те, що сталося, владика Климент розцінює як попередження про те, що наступним підпалити можуть сам храм, який розташований поруч з тепер уже згорілим дачним будинком.

«Після подій у селі Перевальне (представники «кримської самооборони» забрали у Київського патріархату храм Покрови Святої Богородиці) почалися систематичні посягання на наше майно. Враховуючи це, ми розцінюємо підпал будинку як попередження від тих самих людей, що наступним може бути посягання на сам храм», – зазначив владика Климент.

У той же час, він стверджує, що поки що не має наміру звертатися до правоохоронних органів за цим фактом.

Читайте такожУ Криму «казаки» напали на парафіян церкви Київського патріархату Однак архієпископ не виключає, що до процесу посягань на храми УПЦ Київського патріархату мають стосунок представники Сімферопольської і Кримської єпархії Московського патріархату.

«Ми точно знаємо, що до цього процесу причетний один із священиків, пов'язаних з Лазарем (Митрополит Сімферопольський і Кримський УПЦ Московського патріархату. – Ред.). Вони завжди нетерпимо ставилися до присутності Київського патріархату в Криму, і зараз ми бачимо наслідки», – зазначив владика Климент.