Два російські гелікоптери Мі-24 порушили повітряний простір України - прикордонники
12:56, 22 липня 2014Політика
1 0
Два російські гелікоптери Мі-24 порушили повітряний простір України.
Російські вертольоти знову порушили державний кордон / wikimedia.org
Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.
«Прикордонники продовжують фіксувати факти порушення повітряного простору України авіацією РФ», - йдеться в повідомленні.
«О 23.05 21 липня на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» (Луганська область) на напрямку Волошино (РФ) – Золотарівка (Україна) зафіксовано порушення повітряного простору України (до 2 км) двома вертольотами Мі-24», - зазначає Держприкордонслужба.
Читайте такожПрикордонники РФ пропускають в Україну машини через закритий пункт "Ізварине"
«В подальшому вертольоти повернулись на територію РФ та взяли курс на н.п. Волошино (РФ)», - повідомляється на сайті відомства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter