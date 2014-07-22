Два російські гелікоптери Мі-24 порушили повітряний простір України - прикордонники

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Прикордонники продовжують фіксувати факти порушення повітряного простору України авіацією РФ», - йдеться в повідомленні.

«О 23.05 21 липня на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» (Луганська область) на напрямку Волошино (РФ) – Золотарівка (Україна) зафіксовано порушення повітряного простору України (до 2 км) двома вертольотами Мі-24», - зазначає Держприкордонслужба.

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«В подальшому вертольоти повернулись на територію РФ та взяли курс на н.п. Волошино (РФ)», - повідомляється на сайті відомства.