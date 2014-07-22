Сєвєродонецьк звільнено від бойовиків - Аваков (фото)

Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр МВД Арсен Аваков.

"Сєвєродонецьк з нами", - написав міністр.

Северодонецк с нами. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 22, 2014

Наразі силовики взяли під контроль усі життєво важливі об’єкти міста.

За словами начальника УМВС України в Луганській області Анатолія Науменка, правоохоронці взяли під свій контроль будівлю міської ради, міськвідділу міліції та місцевого управління по боротьбі з організованою злочинністю, а також будівлю Управління СБУ.

«На одному з об’єктів силовики виявили тіла двох розстріляних громадян. Крім того, були звільнені четверо заручників, мешканців сусідніх районів, які провели в полоні близько місяця. Найстаршому з них – 57 років, наймолодшому – 21 рік. Звільнені повідомили, що терористи піддавали їх тортурам», - повідомив Науменко.

Він зауважив, що зі звільненими громадянами проводяться необхідні слідчі дії. «Правоохоронці з’ясовують всі обставини їх потрапляння та перебування в полоні», – зазначив Науменко.

Нагадаємо, вчора українська армія взяла під контроль 2 важливі населені пункти та звільнила Дзержинськ та Рубіжне, Соледар.