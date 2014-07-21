Збройні сили розпочали звільнення міста Дзержинськ
16:13, 21 липня 2014Військо
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Українські збройні сили зайняли місцевий штаб бойовиків, розташований у Дзержинську Донецької області, та розпочали звільнення міста від терористичних угруповань.
REUTERS
Про це доповів президенту Петру Порошенку міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.
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Сили АТО встановили блокпост у районі міста Горлівка та звільнили населений пункт Піски, перекривши комунікації бандитів з селом Карлівка Донецької області.
Крім того, українська армія наблизилась до міста Лисичанськ Луганської області.
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