Донецька прокуратура здійснюватиме прийом громадян через Skype

У той же час, повідомляє прес-служба прокуратури, незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію, прокурор області прийняв рішення про тимчасове здійснення особистого прийому громадян керівництвом прокуратури за допомогою сервісу Skype.

"Першим заступником та заступниками прокурора області особистий прийом громадян буде здійснюватись за попереднім записом у разі незгоди з рішеннями (відповідями) за зверненнями після їх розгляду прокурорами міст з районним поділом, міськими, районними, міжрайонними та прирівняними до них", - зазначено у повідомленні.

Читайте такожMicrosoft буде відключати користувачів застарілих версій SkypeЗв’язок із керівництвом прокуратури Донецької області буде здійснюватися через Skype за адресою prokuratura.priom, за узгодженим графіком.