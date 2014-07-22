У Шахтарську терористи викрали в.о. начальника слідчого відділення МВС

Зокрема, повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області, 21 липня близько 23:00 невідомі особи в камуфляжній формі під загрозою застосування вогнепальної зброї проникли до адміністративної будівлі Шахтарського міськвідділу.

В результаті інциденту в.о. начальника слідчого відділення Шахтарського міськвідділу було викрадено і відвезено в невідомому напрямку.

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Деталі та обставини встановлюються. Попередньо факт кваліфікується за частиною 2 ст.146 Кримінального Кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня озброєні терористи викрали двох співробітників обласного главку міліції в Луганську.