Студентів та аспірантів стаціонару звільнили від мобілізації

Президент України Петро Порошенко підписав Закон про зміни до законодавства щодо гарантій студентам та аспірантам, які призиваються на військову службу. Документом визначено, що студенти та аспіранти денної форми навчання не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.

Як зазначається в повідомленні, згідно з Законом України № 1575-VII «Про внесення змін до законів України «Про освіту» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами та педагогічними, науково-педагогічними працівниками на період проходження ними військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період зберігаються місця навчання (у тому числі за рахунок коштів державного бюджету для осіб, які навчалися за рахунок цих коштів) у навчальних закладах.

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Також за громадянами, йдеться в повідомленні, які перервали навчання чи роботу у навчальних закладах у зв’язку із призовом, зберігатимуться додаткові види соціального і матеріального забезпечення, місце роботи, посада і попередній середній заробіток, зменшуватиметься розмір плати за навчання.

Крім того, вони отримають право на відстрочку для складання екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на вказаний період.

Кабінет Міністрів має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом у місячний строк з дня набрання ним чинності. Закон набирає чинності з дня його опублікування, говориться в повідомленні.