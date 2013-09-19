Рада внесла зміни до закону про військову службу

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 348 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, до строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцями покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні. У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону.

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Даним законом передбачено, що “військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, звільняються із служби достроково: військовослужбовці строкової військової служби: за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби; за сімейними обставинами — у разі виникнення в них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом четвертим частини першої статті 18 цього Закону; у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі; особи офіцерського складу: за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби; у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом міністрів України; у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку”.

В законі передбачено, що у разі настання особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці-жінки, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, а також військовослужбовці, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби з вилученням з військового обліку.

Відповідно до закону, особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України — до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік.

У прикінцевих положеннях закону зазначено, що даний Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім деяких норм і набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.