До українського кордону перекидають війська із Забайкалля і Далекого Сходу - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Москва перекидає особовий склад, озброєння і техніку вже з Забайкальського і Далекосхідного військових округів. Не виключено, що частина цих вояк буде бігати по Донбасу вже завтра. Разом з танками і "Градами"", - написав він.

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"Кремль готовий обрушити всю свою військову міць на Україну. Але й українська армія зразка липня 2014 року - це вже далеко не те, що ми мали ще в березні. Своїми ордами Путін може зараз вразити хіба що мумію дідуся Леніна в Мавзолеї. Але не ту націю, яка ламає сьогодні на Донбасі хребет московській гієні", - йдеться в повідомленні.