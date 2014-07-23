Депутати від КПУ залишили сесійну залу парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, після того як депутати від ВО “Свобода” вигнали із сесійної зали голову КПУ Петра Симоненка, народні депутати від цієї партії також пішли.

Як повідомляв УНІАН, на початку пленарного засідання слово взяв народний депутат від ВО «Свобода» Олексій Кайда.Читайте такожЗавтра опублікують закон, що дасть підстави оголосити про розпуск фракції КПУ

Він заявив, що вчора Симоненко в інтерв'ю російським телеканалам сказав, що українська армія масово вбиває людей, і що з тіл людей виймають органи.

За такий наклеп Кайда запропонував видалити Симоненка із сесійної зали.

Після цього народні депутати від ВО «Свобода» намагалися виштовхати із зали Симоненка.Читайте такожДепутати від КПУ та більшість «регіоналів» залишили сесійну залу Верховної Ради

За Симоненка вступилися «регіонали» і комуністи, однак він пішов.

Нагадаємо, Президент підписав закон, що дозволяє розпустити фракцію КПУ.