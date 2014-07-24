Тягнибок пояснив, чому «Свобода» вийшла з коаліції
Парламентська фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вийшла з коаліційної більшості.
Тягнибок: не повинен існувати парламент, який прикриває агентів Кремля
Про це в четвер, 24 липня, заявив лідер політичної сили Олег Тягнибок.
«Ми вважаємо, що парламент, який покриває державних злочинців і московську агентуру, не позбавляє депутатських мандатів тих, хто працює на Кремль - існувати не має», - наголосив лідер націоналістів.
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При цьому він підкреслив, що дострокові парламентські вибори повинні відбутися вже найближчим часом, для чого необхідно встановити в Україні мир.
«Саме тому ми вважаємо, що одночасно має бути введено воєнний стан у тих регіонах України, де проходить антитерористична операція. Там треба відновити мир, законність і порядок. Далі потрібно оголосити дату дострокових парламентських виборів», - вважає Олег Тягнибок.
Лідер «Свободи» висловив сподівання, що нинішній склад парламенту продовжить роботу до моменту його розпуску, а також ухвалить закон про проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими партійними списками.
«Цей парламент має голосувати за всі закони, які допоможуть нам перемогти внутрішнього і зовнішнього ворога. Більше того, саме цей парламент повинен ухвалити закони про люстрацію і заборону комуністичної ідеології, чого вимагає все українське суспільство», - підкреслив Олег Тягнибок.