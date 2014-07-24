В уряду немає коштів на фінансування військових - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив, виступаючи з парламентської трибуни.

“Те що сьогодні розпалась коаліція, що сьогодні не проголосовані закони і нема чим платити солдату, міліціонеру, лікарю, вчителю, нема за що купити рушницю, заправити БТР, це є неприпустимо”, - зазначив Яценюк.

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Також він додав, що уряд не знає, де взяти кошти для військових: “У нашого уряду зараз немає відповіді на питання, чим платити зарплату, чим завтра вранці заправити БТРи, як мені заплатити людям. Які загинули і їхнім сім'ям, звідки? З яких грошей? Як утримувати армію і збройні сили, як не деморалізувати дух десятків тисяч людей, які не сидять в цій залі. А які в траншеях і під пулями сидять. Може ми про них подумаємо?!”.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подав у відставку «у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив».

«Які є варіанти в уряду? Оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, то перший варіант: розпалась одна коаліція, прем'єр-міністр розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію комуністів і «регіони». Я цього не зроблю за жодних обставин», - наголосив Яценюк.