Рудьковський вважає катастрофою розвал коаліції та відставку уряду

Позафракційний народний депутат Микола Рудьковський вважає катастрофою розвал парламентської коаліції та відставку уряду.

Таку думку він висловив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Це фактично катастрофа, коли в умовах війни - розвалюється коаліція, коли в умовах війни - уряд іде у відставку», - сказав він.

За його словами, сьогодні дуже важливо узгодити кандидатуру технічного прем’єр-міністра. «Треба думати про те, чи вдасться консолідувати парламент, ситуацію в парламенті, щоб сформувати хоча б технічний уряд, чи будуть вибори чи ні – бо коштів немає на елементарне, не кажучи вже про зарплати та пенсії», - зауважив він.

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Він додав, що неприйняття запропонованих урядом законів з наповнення бюджету призведе до того, що країна «стоїть над прірвою і може перестати існувати як держава».

Рудьковський зауважив, що відповідно до Конституції основна відповідальність сьогодні лежить не на президенті, а на парламенті, на коаліції, якої немає. «Фактично держава, на сьогоднішній день, в цей момент, є некерованою», - вважає він.