Нідерланди направляють 40 військових для участі в пошуковій операції на місці катастрофи Boeing

Про це повідомив у четвер на прес-конференції в Гаазі прем'єр-міністр країни Марк Рютте, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, мова йде про співробітників королівської військової поліції, яка входить до складу збройних сил країни. При цьому Рютте запевнив, що військовослужбовці не будуть озброєні і не будуть задіяні в забезпеченні безпеки на місці катастрофи.

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Прем'єр-міністр також розповів, що в даний час з Харкова у район падіння літака направляються два експерти-криміналісти з Нідерландів, які вже в п'ятницю, 25 липня, приступлять до пошуків останків, а протягом кількох днів група криміналістів буде розширена до 23 осіб.

"Повернення тіл для нас, як і раніше, є головним завданням", - підкреслив Рютте.