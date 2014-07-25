Адвокат: Савченко - не єдиний громадянин України, якого викрали і перевезли до РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це журналістам у Воронежі після суду над Савченко сказав її адвокат Марк Фейгін.

«На жаль, Савченко - не єдина особа, яка перебуває на території Росії, переміщена сюди і притягнута до кримінальної відповідальності. До нас звернулася ще певна кількість громадян України, які нас, як адвокатів, просять вступити у справи... У одну з них ми вже вступили, зараз оповіщати зарано», - сказав Фейгін.Читайте такожРосійський омбудсман взяла під контроль справу Сенцова і Кольченка

Він підкреслив, що це стає системою — викрадання громадян України, переміщення їх на територію РФ, де надалі їх притягають до кримінальної відповідальності.

Фейгін припустив, що це може бути пов'язано з потребою в подальшому обміні осіб, затриманих у зоні АТО українськими силовиками.

“Ми припускаємо, що як особи, які мають відношення до політики, так і військовослужбовці, такі як Савченко, знаходяться в Росії з метою політичного розміну», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня 2014 року, відмовившись випустити її під заставу у 500 тис. рублів.Читайте такожСавченко спілкується із суддею Воронезького облсуду українською мовою

Довідка УНІАН. Військова льотчиця Савченко була захоплена терористами у полон в зоні АТО на сході України у середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українські власті заявляють, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російським властям. В Україні порушили кримінальну справу з приводу викрадання Савченко.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко. Льотчицю утримують в СІЗО Воронежа.