Опубліковані переговори бойовиків, які вказують на участь РФ в обстрілі позицій ВСУ

Служба безпеки України отримала беззаперечні докази участі збройних сил РФ на стороні терористів у бойових діях проти українських військовослужбовців в районі кордону.

Про це повідомляє прес-центр СБ України, розмістивши відповідні відеоматеріали.

Зазначається, що 23 липня поблизу смт. Григорівка Амвросіївського району Донецької області було здійснено артобстріл позицій ЗС України з російської сторони, в результаті якого загинуло троє українських військовослужбовців та 22 було поранено.

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В СБУ акцентують увагу, що перехоплені телефонні переговори одного з бойовиків з ватажком терористів Ігорем Гіркіним («Стрєлком») свідчать про те, що перед цим бойовики зверталися до російської сторони з вимогою підтримати їх артобстрілом позиції української армії. Гіркін запевняє співрозмовника, у якого закінчуються набої: якщо російська сторона «не зрівняє їх (українських військових) з землею, тоді ми просто будемо відступати».