У Миколаєві матері та дружини десантників перекривали міст через Південний Буг

Як повідомили УНІАН у Миколаївському міському управлінні міліції, жінки перекрили міст 25 липня близько 18.30 та розблокували 26 липня близько 6.00.

Вони вимагали надати дієву допомогу їхнім родичам - військовослужбовцям, які майже 2 тижні перебувають під обстрілом, не маючи при цьому боєприпасів, провізії, води і підтримки з боку Генштабу.

"Охорону громадського порядку здійснювали співробітники Центрального райвідділу міліції, батальйону патрульної служби. Безпека на дорогах забезпечували працівники ДАІ, які керували рухом автотранспорту", - повідомили в міліції.

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Цю подію, за погодженням з органами прокуратури, було внесено до журналу єдиного обліку, проводиться перевірка.

Крім того, ДАІ Миколаївської області попереджає, що ввечері 26 липня можливе перекриття мосту, якщо Міністерство оборони і керівництво АТО не вживе заходів щодо виведення з "котла" миколаївських десантників.

Через перекриття мосту майже на 12 годин були заблоковані міжнародний автотранспортний коридор "Відень-Будапешт-Одеса-Мелітополь-Ростов-на-Дону".