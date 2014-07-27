Гелетей підтвердив, що українські солдати перетинали державний кордон Росії



”Дійсно, такий факт мав місце”, - сказав він в ефірі телеканалу Інтер, передає Українська правда.

За словами міністра, Президент України призначив розслідування щодо цього, і воно проводиться.

”Інформація є, але не до кінця перевірена, поінформую найближчим часом Президента і суспільство, як це відбулось і яким чином”, - підкреслив Гелетей.

Він також наголосив, що одним з найважливіших завдань вважає створення сил спеціальних операцій.

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Міністр зазначив, що неодноразово давав оцінку деяким командирам, які були не в змозі виконувати бойові завдання.

Але, на думку Гелетея, все, що наразі відбувається в зоні АТО, формує майбутнє української армії.

Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що понад 40 українських військовослужбовців залишили лави української армії і перейшли на бік РФ.