Відсторонений після втечі екс-нардепа Шепелєва глава ДПтСУ Старенький повернувся на роботу

Про це повідомляє прес-служба Пенітенціарної служби України.

"У зв’язку із завершенням 25 липня 2014 року службового розслідування, що проводилося на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 07.07.2014 № 25332/1/1-14 та наказу Нацдержслужби від 17.07.2014 № 108, Голова Державної пенітенціарної служби України Старенький С.Є. приступив до виконання службових обов’язків за посадою з 26 липня 2014 року", - йдеться повідомленні прес-служби відомства. Читайте такожМВС оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Шепелєва

Нагадаємо, Кабмін поклав виконання обов’язків голови Державної пенітенціарної служби України на першого заступника голови ДПтСУ Віталія Ошовського, оскільки раніше відсторонив голову ДПтСУ Старенького від виконання обов'язків на час розслідування обставин втечі колишнього депутата Олександра Шепелева.