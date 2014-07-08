Ошовський призначеий в.о. голови ДПтСУ - розпорядження уряду

Відповідне розпорядження від 7 липня 2014 р. № 628-р опубліковане на Урядовому порталі.

"У зв’язку з відстороненням голови Державної пенітенціарної служби України від виконання повноважень за посадою до завершення службового розслідування покласти тимчасово, на час проведення службового розслідування, виконання обов’язків голови Державної пенітенціарної служби України на першого заступника голови цієї Служби Ошовського Віталія Івановича", - йдеться в документі.Читайте такожПенітенціарна служба заперечує причетність до звільнення Лозінського

Попереднім розпорядженням уряд відсторонив Сергія Старенького від виконання повноважень за посадою голови ДПтСУ до завершення службового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін підтримав ініціативу Міністерства юстиції та відсторонив голову Державної пенітенціарної служби України Старенького від виконання обов'язків на час розслідування обставин втечі колишнього депутата Олександра Шепелева.

Як нагадали у Мін’юсті, 5 липня з Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги втік колишній народний депутат Шепелев, який підозрюється в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна та інших злочинах. Разом із затриманим зник один охоронець.

Міністерством внутрішніх справ здійснюється операція з розшуку Шепелева. Генеральна прокуратура розпочала розслідування даної втечі.

Звільнені з посад керівник СІЗО міста Києва та керівник медичної служби міста Києва. На час розслідування відсторонений від виконання обов'язків керівник пенітенціарної служби Києва.

«Усі винні в цій події посадові особи понесуть відповідальність - відповідні матеріали будуть направлені до ГПУ», запевнили у Міністерстві юстиції України.