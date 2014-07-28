З боку РФ обстріляли пункт пропуску «Красна Талівка», поранені 2 прикордонники

З боку РФ обстріляно пункт пропуску «Красна Талівка».

Про це повідомила виконуючий обов'язку голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна у Facebook.

«Кілька хвилин тому з РФ було обстріляно пункт пропуску «Красна Талівка». Горить пункт пропуску, горить вежа наших прикордонників», - написала вона.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, сьогодні о 10.50 терористи відкрили вогонь по пункту пропуску «Красна Талівка», що на Луганщині. Ними було здійснено декілька пострілів з гранатометів. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу, що вівся з лінії кордону, 2 прикордонників поранено. Постріли влучили та пошкодили адміністративну будівлю пункту пропуску та спостережну вежу.

«Варто зауважити, що в даному пункті пропуску саме здійснювалося оформлення громадян. Не замислюючись про безпеку цивільного населення, терористи цинічно відкривають вогонь на ураження та обстрілюють пункти пропуску на українсько-російському кордоні», - зазначили в ДПСУ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, Державний департамент США офіційно обнародував матеріали директора національної розвідки США з поясненнями про супутникові знімки, поширені раніше американськими дипломатами і журналістами в соцмережах, які доводять факти обстрілу України з Росії.

Фотографії є доказами того, що російські війська вели вогонь по українських військових зі свого боку кордону і що сепаратисти, які підтримуються Росією, використовують важку артилерію, надану Росією, при нападах на українські війська вже зсередини України.