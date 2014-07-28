Луганськ знову залишився без світла

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, в результаті обстрілу території міста була пошкоджена лінія, яка живить електроенергією місто з боку Кам‘янобрідського району.

У зв'язку з відсутністю електроенергії знеструмлені насосні станції, тому в окремих районах міста можуть бути перебої з водою.

Наразі фахівці не можуть виїхати на місце події для проведення аварійно-відновних робіт через триваючі збройні зіткнення.

За даними міськради, щойно з‘явиться нагода, працівники служб докладуть максимум зусиль для ліквідації аварійної ситуації, аби відновити подачу електроенергії.

Читайте такожПотяги з Луганська не курсують, як і раніше - «Укрзалізниця»

Як повідомляв УНІАН, електро- і водопостачання в місті було відновлено 20 липня.