Луганську повернули світло та воду

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, близько 1.00 Луганськ був повністю відключений від енергопостачання, оскільки припинилася подача електроенергії, ймовірно, зі Щастинської ТЕС.

Життєзабезпечення обласного центру було повністю паралізоване: не було світла, води, не працював мобільний зв'язок.

Читайте такожУ Луганському аеропорту військові залишаються заблокованими, є 4 загиблих більше 15 пораненихЛікувальні установи міста, в яких на сьогодні перебувають на стаціонарному лікуванні велика кількість людей, які постраждали в результаті озброєних зіткнень і обстрілу міста, й інші об'єкти соціальної інфраструктури – підприємства, заводи, магазини, заправки також були відключені від енергопостачання.

В даний час електропостачання відновлено.

Причини інциденту з'ясовуватимуться.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів міста Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман і бойовики передислокувалися до Луганська і Донецька. Вони обстрілюють житлові квартали, аеропорт, руйнують об'єкти інфраструктури.